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Altun: Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Altun: Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2019 yılında kurulan Türk Konseyi Medya Forumu'nun ilk buluşmasına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Yarın İstanbul'da Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız" dedi.

İSTANBUL (DHA) - İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 2019 yılında kurulan Türk Konseyi Medya Forumu'nun ilk buluşmasına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Yarın İstanbul'da Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Konseyi, 2019 yılında Türk Konseyi Medya Forumu kurulmasına karar vermişti. Ne mutlu bize ki bu forumun ilk buluşmasına biz ev sahipliği yapıyoruz. 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' başlığı ile yarın İstanbul'da Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.


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