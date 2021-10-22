Altıntaş Kitap, Kariyer Günleri başladı

Vali Ali Çelik, "Altıntaş Kitap, Kariyer Günleri"nin açılışına katıldı. Okumanın hayatı anlamanın başlangıç noktası olduğunu söyleyen Vali Çelik, gençlerden okuma alışkanlığı edinmelerini istedi. Altıntaş Kaymakamlığı, Altıntaş Belediyesi ile Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 15 yayınevi ve 3 binin üzerinde kitabın kitapseverlerle buluşacağı "Altıntaş Kitap, Kariyer Günleri" Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı açılış töreniyle başladı.

"OKUMAK HAYATI ANLAMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Vali Ali Çelik, okumanın ve okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekti. Eğitimin temel dinamiğinin anlamak, hissetmek ve içselleştirmek olduğunu belirten Vali Çelik, "İki yönlü eğitim sistemi var: beceri geliştirilmesi ve ahlakın büyütülmesi. Okumak; hayatı anlamanın, bireylerin hem kendi hayatlarına bakışları hem de dünyanın bütün perspektifiyle ayaklarının altına seriliş hikayesinin başlangıç noktası. Her bir kitapla başlayan serüven bizim düşünce dimağımızı, bakış açımızı değiştirir" diye konuştu.

"HAYATI KISA VİDEO VE GÖRSELLERLE ANLAYAMAZSINIZ"

İnternet kullanımının okumanın gücünü unutturmaması gerektiğinin altını çizen Vali Çelik, "Dünya bir yarış içinde, bunun bir tarafı sınavlara diğer tarafı hayata hazırlık süreci. Okumanın gücünü, okudukça öğrenmenin gücünü gençler internet dünyasında unutabiliyorlar. Hayatı, kısa video ve görsellerle daha iyi anladıklarını, hayatı daha kalıcı kıldıklarını düşünüyorlar; ama bu düşünce içinde ciddi bir yanılgı barındırıyor. Gençlerimiz okuma alışkanlığı kazanmaz, hayatı kısa videolardan ibaret algılamaya devam ederse toplumumuz ve geleceğimiz sıkıntıya düşer. İnternetin sağladığı imkanlar muhakkak dünyamıza başka bir çehre kazandırıyor; ama hiçbiri kitabın yerini, kitabın bize sunduğu gücü ve geleceği yerine konamaz. Temennimiz internet dünyasının sağladığı imkanlardan pozitiflerini almaları ve kitap okumanın hazzını yaşamaları" diye konuştu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, kitap günleriyle ilçe ve köylerdeki öğrencilerin kitaplarla yeni ufuklara yelken açmalarını, kariyer günleriyle de geleceklerine yön vermelerini amaçladıklarını söyledi. Teke, "Altıntaş'tan yaktığımız eğitim ateşinin diğer yerlerde devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Açılışın ardından stantları ziyaret eden Vali Ali Çelik, yazarlardan imzalı kitaplarını aldı, çocuklara da kitap hediye etti.

İki gün sürecek Altıntaş Kitap, Kariyer Günleri'nin açılışına Vali Ali Çelik'in yanı sıra Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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