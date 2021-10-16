EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU'DA 'BİSİKLETLİ TEMİZLİK TİMİ' GÖREV BAŞINDAALTINORDU BELEDİYESİNDEN ORDUDA BİR İLK DAHAALTINORDU'DA 'BİSİKLETLİ TEMİZLİK TİMİ' GÖREV BAŞINDA Altınordu Belediyesi, hizmette etkinliği ve verimliliği artırıcı yenilikçi yaklaşımları ve çözüm odaklı uygulamaları ile farkını ortaya koymaya devam ediyor. 'Temiz Şehir Altınordu' mottosu ile bugüne kadar temiz çevre temiz şehir konusundaki çalışmaları ile her kesimin takdirini toplayan Altınordu Belediyesi Orduda bir ilk olan 'Bisikletli Temizlik Timi' uygulamasını hayata geçirdi. Gelecek kuşaklara Temiz ve sağlıklı bir çevre yaşanabilir bir şehir bırakma hedefi ve Altınordulu'ları temiz bir şehirde yaşatma kararlılığı ile 7/24 kesintisiz bir mesai veren Altınordu Belediyesi, öteden beri vatandaşlardan takdir toplayan çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. Temiz çevre yaşanabilir bir dünya için şehirde bisikleti ulaşımın bir parçası haline getirmek isteyen Altınordu Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. ALTINORDU BİSİKLET DOSTU ŞEHİR İÇİN KOLLARI SIVADIGeçtiğimiz aylarda Bisiklet Yolu Projesi ile ödül kazanan Altınordu Belediyesi, Bisikletli Temizlik Timleri eliyle şehirde farkındalık oluşturacak. Uygulama ile 'Temiz Şehir Altınordu' iddiasını daha da güçlendirecek olan Altınordu Belediyesi ilk etapta temizlik araçlarının giremediği ya da yeterince hizmet veremediği noktalarda Bisikletli Temizlik Timlerini devreye koydu. Orduda bir ilk olan uygulama ile araç trafiğine kapalı sokak ve caddelerde daha hızlı ve etkin bir temizlik çalışması yürütecek olan Belediye Temizlik Timleri hem zamandan tasarruf edecekler hem de daha çok karbon salınımının önüne geçerek çevreyi ve doğayı koruyacaklar. Uygulama aynı zamanda sokaklarda görevli olan temizlik görevlilerinin işini de kolaylaştıracak. Bisikletli Temizlik Timi ile Pandemi döneminde şehirde hayata geçirilen hijyenik ve temassız bir uygulama olan 'direk tipi çöp'lerin toplanması ve aynı zamanda tıbbi atık kutuları ile sıfır atık ünitelerinin gün içerisinde kontrolü ve toplanması da daha hızlı ve kolay olacak. İlk etapta 10 bisiklet ile başlatılan uygulamanın şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. BAŞKAN TÖREN, "ŞEHRİMİZDE BİSİKLET KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"Bugüne kadar çevre dostu birçok yenilikçi uygulamaya imza attıklarını kaydeden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bisikletli Temizlik Timi uygulaması ile yine Orduda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Temiz Şehir Altınordu iddiamızdan hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Tören, "Bisikletli Temizlik Timi uygulamamız hem şehrimizin temizliği için gece gündüz demeden özveri ile çalışan emekçi kardeşlerimiz için bir kolaylık getireceğine hem de çevreci bir uygulama olarak bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Çevreyi ve doğayı korumak aynı zamanda Altınordu'lu hemşehrilerimizi Temiz bir şehirde yaşatmak kararlılığımız ile çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Çevre ve doğa dostu bir ulaşım aracı olan Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti şehirde ulaşımın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu vesile ile gündüz gece demeden şehrimiz ve hemşehrilerimiz için alın teri akıtan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün fedakar çalışanları emekçi kardeşlerime bir kez daha teşekkürler ediyorum" şeklinde konuştu.

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