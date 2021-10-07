Altınoluk Mahallesi'nde dev eğitim kompleksinin temeli atılacak - Haberler
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Altınoluk Mahallesi'nde dev eğitim kompleksinin temeli atılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Altınoluk Mahallesi'nde dev eğitim kompleksinin temeli atılacak

Altınoluk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin temeli atılacak.

Altınoluk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanacak olan Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi'nin temeli atılacak. Temel atma töreni 8 Ekim Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Melikgazi'nin eğitim konusunda sıkıntıları olmaması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Altınoluk Mahallesi'ne çok nitelikli bir eğitim kompleksi kazandırıyoruz. Melikgazi olarak okuldan, camiye, sağlık merkezinden sosyal tesislere kadar birçok proje kazandırıyoruz. Melikgazi ilçemize çok kısa bir sürede 14 okul projesi kazandırdık. Bunlardan bazısı devam ediyor, bazısı yapım bazısı da proje aşamasında. Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi projesi okul, 136 kişilik yurt ve 450 kişilik yemekhaneden oluşmaktadır. Okul bölümünde 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunmaktadır. Projede yurt binası, kütüphane, çalışma salonu, bilgisayar odası, çamaşırhane ve hobi odası bulunacak. Hızlı bir şekilde temelleri atılarak eğitim öğretim hayatına bir okul daha kazandıracağız. Melikgazi ilçemize hayırlı olsun, hayırseverimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Altınoluk Mahallesi'nde dev eğitim kompleksinin temeli atılacak

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Haber: Altınoluk Mahallesi'nde dev eğitim kompleksinin temeli atılacak - Haberler
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