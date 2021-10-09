Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (4)

ANTALYA (DHA) - 'ÖDÜL ALMAK ÇOK MUTLU ETTİ'

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yönetmen ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülünü alan Tayfun Pirselimoğlu, yazdığı kitabı filme uyarladığını belirterek, "Antalya bizim en kıymetli festivallerimizden en eskisi, benim de çok önem verdiğim bir festival. Uzun zamandan gelen bir muhabbetim de var. Bu yıl çok kıymetli filmler yarıştı. Onların içerisinde olmak zaten çok keyifliydi ama ödül almak çok mutlu etti. İnsan kendi yazdığını çektiğinde şikayet edecek bir şey yok çünkü yazarı çok iyi tanıyorsunuz yakından. Dolaysıyla biraz yazarken de film çekermiş gibi çalışıyorum. Çok zor olmadı" dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü 'Kafes' filmiyle alan Tarhan Karagöz, "Çok gururlandım. Çok mutlu oldum. Beklemiyordum böyle bir şey. Benim için çok büyük bir motivasyon" diye konuştu.