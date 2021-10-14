Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 14 Ekim Perşembe Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? Altın neden yükseliyor? Altın kaç TL? Altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? Altın grafiği! İşte haberimizde...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi sonrası altın yükseliş yaşamıştı.

14 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 519,54 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 523,26 TL'ye yükselmiştir.

Güne 523,99 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 527,30 TL'ye yükselmiştir.

Güne 848,568 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 854,055 TL'ye yükselmiştir.

Güne 865,886 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 871,933 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3492,06 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3518,04 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3527,86 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3556,04 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3428 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3457 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3463 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3493 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1697 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1711 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1731 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1747 TL'ye yükselmiştir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 14 EKİM 2021 PERŞEMBE

Gram altın fiyatı alış: 523,26 TL satış: 527,30 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 854,055 TL satış: 871,933TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3518,04 TL satış: 3556,04 TL

Tam altın fiyatı alış: 3457 TL satış: 3493 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1711 TL satış: 1747 TL

Görsel: investing.com

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