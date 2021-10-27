Altıeylül Belediyesi ikinci kez uçurtma şenliği düzenleyecek

Altıeylül Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen uçurtma şenliği 31 Ekim'de ikinci kez bir daha gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk şenliğe ilginin yoğun olması dolayısıyla şenliğin bir kez daha düzenlenmesi kararının alındığı bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi Diş Hastanesi karşısındaki yürüyüş parkurunda bir kere daha yapılacak olan şenlik 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, uçurtma şenliğine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Avcı, "İkinci kez düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğine tüm Balıkesirlileri davet ediyoruz.

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