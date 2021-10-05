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Altı yaşındaki Arif trafik kazasında hayatını kaybetti

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Altı yaşındaki Arif trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Arif Coşkun isimli çocuk hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Arif Coşkun isimli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 yaşındaki Arif Coşkun, Muğla- Antalya karayolunda bisikleti ile yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Köyceğiz'den Muğla istikametine seyir halinde olan Ümit G. (35) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Araç sürücüsü Ümit G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mete Sönmez/İHA)

Altı yaşındaki Arif trafik kazasında hayatını kaybetti

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