Altı Nokta Körler Derneği 'beyaz baston yasası' çıkarılmasını talep etti - Haberler
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Altı Nokta Körler Derneği "beyaz baston yasası" çıkarılmasını talep etti

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Altı Nokta Körler Derneği

Ankara'da Altı Nokta Körler Derneğince "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Ankara'da Altı Nokta Körler Derneğince "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sakarya Caddesi'ndeki etkinliğe, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şube Başkanı Yusuf Dugan, grup adına yaptığı basın açıklamasında, beyaz bastonun görme engelliler için son derece önemli bir araç olduğunu söyledi.

Beyaz bastonun, görme engellilerin gözü, ayrılmaz yol arkadaşı ve rehberi olduğunu vurgulayan Dugan, şunları kaydetti:

"Yalnızca ülkemizde değil bu tüm dünyada da böyledir. Birçok ülkede beyaz bastonun anlamını, önemini, standartlarını ve kullanım alanları ile bu konudaki kuralları düzenleyen 'beyaz baston yasası' bulunmasına rağmen, maalesef ülkemizde henüz böyle bir yasal düzenleme yoktur. 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü vesilesiyle siyasi partilerimizi ve TBMM'yi ivedilikle beyaz baston yasasını çıkarmaya çağırıyoruz."

Bu arada, etkinliğe katılan dernek üyeleri "Beyaz baston gözümüzdür", "Beyaz yol fenerimiz" ve "Beyaz baston yasası çıkarılsın" yazılı dövizler taşıdı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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