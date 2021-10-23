Alternatif Bank'tan dosya masrafsız sonbahar kredisi - Haberler
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Alternatif Bank'tan dosya masrafsız sonbahar kredisi

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Alternatif Bank'tan dosya masrafsız sonbahar kredisi

Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaç ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız sonbahar kredisi sunuyor.

Alternatif Bank, kış mevsimi öncesi artan ihtiyaç ve masrafların karşılanmasına destek olmak amacıyla müşterilerine dosya masrafsız sonbahar kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın sonbahar kredisinden faydalanmak isteyenler, avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla 36 aya varan vadelerden yararlanabiliyor.

Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle kolayca banka müşterisi olunabilirken, kredi başvuruları ise Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapılabiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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