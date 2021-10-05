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Alt geçit inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alt geçit inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Afyonkarahisar'da yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan karayolları alt geçidi inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan karayolları alt geçidi inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtildi.

Konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunacak aynı zamanda Afyonkarahisar'ın trafik yoğunluğunu azaltması planlanan karayolları alt geçit çalışması tüm hızı ile ilerliyor. Alt geçit inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığı öğrenilirken, yüzde 30'luk kısmının da hızla tamamlanması için ekipler hummalı şekilde mesai yapıyor.

Alt geçit çalışmaları kapsamında ilk etapta içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve internet hatlarının deplase işlemleri tamamlandı. Gün yüzüne çıkmaya başlayan alt geçit bölge trafiğini rahatlatacak Afyon'a yakışır bir proje olacak. Tonajlı araçların geçişine uygun yapılan alt geçitte kayma, çökme ya da oturma gibi hasarların oluşmaması için asfalt öncesi beton temel atımı yapılıyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan geçidin perde duvar işlemi de hızla sürüyor. Öte yandan sel ve su baskınlarına yönelikte önlemler alındı. Geçide yerleştirilecek olan su deposu ile baskınların önüne geçilecek. Ayrıca alt geçidin prefabrik köprü kirişleri de tamamlandı. Güvenli trafik, güvenli yaşam düsturu ile yapılan Karayolları Kavşağı Alt Geçit çalışması, kısa sürede tamamlanarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak. - AFYONKARAHİSAR

Alt geçit inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

Alt geçit inşaatının yüzde 70'i tamamlandı

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Haber: Alt geçit inşaatının yüzde 70'i tamamlandı - Haberler
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