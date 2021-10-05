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Alpullu Şeker Fabrikası'nın sezon açılışı yapıldı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Alpullu Şeker Fabrikası'nın sezon açılışı yapıldı

Türkiye'nin ilk şeker fabrikalarından Alpullu Şeker Fabrikası'nın 96. sezon açılışı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin ilk şeker fabrikalarından Alpullu Şeker Fabrikası'nın 96. sezon açılışı yapıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ile fabrika yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Vali Bilgin, konuşmasında, 2021-2022 sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Alpullu Şeker Fabrikası'na önem verdiklerini ifade eden Bilgin, bereketli bir yıl olmasını diledi.

Bilgin, vatandaşları şeker pancarı üretmeye davet etti.

Konuşmanın ardından dualar edilerek kurban kesildi. Vali Bilgin daha sonra fabrikada incelemede bulundu.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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