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Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı

Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı.

ANKARA (AA) - Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı.

İki ülkenin Ankara'daki resmi büyükelçilik Twitter hesaplarından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." paylaşımı retweet edildi.

Almanya ve Fransa'nın da açıklamayı paylaşmasıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıklamıştı.

Bu paylaşımın ardından Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda, Ankara'daki resmi büyükelçilik hesabından ya da büyükelçinin şahsi hesabından açıklamayı paylaşmış, bazı ülkeler ise ABD'nin açıklamasını retweet ederek aynı görüşü paylaştıklarını kaydetmişti.

41. madde, diplomatlara bulunduğu ülkenin yasalarına saygı duymayı şart koşuyor

Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.

Maddede, "Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir." ifadeleri yer alıyor.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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