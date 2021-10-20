Almanya, sığınmacılar nedeniyle Polonya sınırındaki kontrolleri sıkılaştıracak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkeye yasa dışı giren sığınmacıların sayısının artması üzerine, Polonya sınırındaki kontrolleri artırmak istediklerini söyledi.

Seehofer, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bu yılın başından eylül sonuna kadar çoğu Suriye ve Afganistan olmak üzere Almanya'ya 80 bin sığınmacının iltica başvurusu yaptığını aktardı.

İnsan kaçakçılığı yapan şebekelerin, sığınmacıları Almanya'ya getirmek amacıyla özellikle Polonya tarafını kullanmaya başladığını belirten Seehofer, "Bu nedenle Polonya ile sınır kontrollerini sıkılaştırmak istiyoruz. Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı ele aldık. Ancak sınırları kapatma gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Seehofer, özellikle sığınmacılar konusunda Belarus'u suçlayarak şöyle devam etti:

"Belarus'ta devlet tarafından desteklenen bir kaçakçılık faaliyeti var. Rejim, ülkeye vizesiz girebilecek ülkeler listesini önemli ölçüde genişletti. Bu, göçmenlerin siyasi bir silah olarak kullanıldığı bir tür hibrit tehdittir. Bu ancak bir uluslararası toplum tarafından çözülebilir. Bu konudaki anahtarın muhtemelen Moskova'da olduğuna ikna olduk."

Yunanistan'dan gelen uçuşlar için sınır kontrolleri getirme olasılığı

Alman İçişleri Bakanı Seehofer, Yunanistan'da başvuru yapıp Almanya'da tekrar korunma başvurusunda bulunan çok sayıda sığınmacı nedeniyle bu ülkeden gelen uçuşlar için sınır kontrolleri getirme olasılığını da incelediklerini dile getirdi.

Seehofer, "Yunanistan ile ortak bir yaklaşım bulamazsak ben bu önlemi alacağım. Bu, çok etkili bir önlem olur." dedi.

Alman Bakan, göç konusunun ülkesini uzun yıllar meşgul edeceğini varsaydıklarını aktardı.

Alman medyasındaki haberler de, Belarus'tan Polonya'ya geçen, oradan da Almanya'ya ulaşan sığınmacıların sayısının yaklaşık 5 bin civarında olduğu ifade edildi.