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Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in Ülkemizi Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in Ülkemizi Ziyareti

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ekim 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ekim 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanısıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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