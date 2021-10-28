Almanya Ekonomi Bakanlığı 2021 Yılsonu Büyüme Hedefini Revize Etti

Alman hükümet yetkililerince 27 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin yılsonuna kadar olan ekonomik büyüme hedefinin revize edilerek %2, 6'ya indirildiği fakat 2022 yılsonu için koyulan hedefin %4, 1'e yükseltildiği belirtildi. Tedarik darboğazları ve artan enerji fiyatlarının ülkedeki ekonomik toparlanma dinamiğini yavaşlatmasının bu revizyonda etkili olduğu düşünülüyor.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapılan açıklamada, ekonominin pandemiye rağmen güçlü bir duruş sergilediği fakat imalat sektöründeki tedarik sorunları ve enerji fiyatlarındaki ani sıçramanın toparlanma sürecini olumsuz etkilediği belirtildi.

"Küresel boyutta yaşanmakta olan mevcut tedarik darboğazları ve yükselen enerji fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda, umut ettiğimiz çıkışı belki bu yılsonuna kadar gerçekleştiremeyeceğiz" şeklinde konuşan Altmaier, ekonominin 2022 yılında büyük bir ivme kazanacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Hükümetçe revize edilen gayrı safi yurt içi hasılanın, geçtiğimiz Nisan ayında yapılan 2021 yılsonu itibarıyla %3. 5 ve 2022'de de %3, 6 büyüme tahminleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor.

Altmaier konuşmasında ayrıca otomotiv sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılı duruma da değinerek, yarı iletken yonga ve diğer bazı elektronik bileşenlerin tedarikinde yaşanan darboğaz nedeniyle tüm otomotiv firmalarının üretim miktarlarında ciddi kesintilere gitmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Ülke çapında yaygın olarak yaşanan üretim darboğazı ile birlikte piyasa talebinin de yüksek olması, enflasyonu Almanya için de bir risk haline getirmiş bulunuyor. Alman resmi makamları yılsonu enflasyonunun %3'e ulaşmasını bekliyorlar.

Öte yandan bu fiyat artışlarının geçici olacağı yönündeki görüşlere Alman hükümetinin de katıldığı yorumları yapılıyor. Resmi öngörülerde enflasyonun 2022 yılında %2. 2'ye ve 2023 yılında da %1, 7'ye gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Almanya'da tüketici fiyat enflasyonu %0, 5'te kalmıştı.

Altmaier ayrıca enerji piyasalarındaki ani fiyat dalgalanmalarının da yakın zamanda normalleşmesini beklediğini ve bu kış doğal gaz piyasasında arz sıkıntısı yaşanmayacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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