Almanya'dan Elçilerin Sınırdışı Edilmesi Olasılığına Tepki
Alman hükümeti, Türkiye'nin elçileri sınırdışı etme olasılığından endişe duyduğunu bildirdi.
Alman hükümeti, Türkiye'nin elçileri sınırdışı etme olasılığından endişe duyduğunu bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da ilişkilerin zarar görebileceğine dikkat çekti
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