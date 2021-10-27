Almanya'dan Elçilerin Sınırdışı Edilmesi Olasılığına Tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'dan Elçilerin Sınırdışı Edilmesi Olasılığına Tepki

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Alman hükümeti, Türkiye'nin elçileri sınırdışı etme olasılığından endişe duyduğunu bildirdi.

Alman hükümeti, Türkiye'nin elçileri sınırdışı etme olasılığından endişe duyduğunu bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı da ilişkilerin zarar görebileceğine dikkat çekti

Almanya'dan Elçilerin Sınırdışı Edilmesi Olasılığına Tepki
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye'de görev yapan büyükelçilerin Türkiye'nin iç işlerine...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (1)

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title