Almanya'daki Wüppertal Mahkemesine mail ile bomba tehdidi yapıldı

Almanya'nın Wüppertal kentindeki bölge mahkemesine e-posta ile bomba tehdidi yapıldığı açıklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya eyaletinde bulunan Wüppertal kentindeki bölge mahkemesine ve eyaletteki diğer mahkemelere elektronik posta (e-posta) yoluyla bomba tehdidi yapıldı. Polis bomba tehdidi nedeniyle, mahkeme binalarını acil olarak boşaltarak, kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Mahkemenin çevresi büyük ölçüde güvenlik çemberine alındı. Bölge Mahkemesi sözcüsü Matthi Roth yaptığı açıklamada, e-posta yolu ile bomba tehdidi yapıldığını doğruladı.

E-postanın hangi amaçla geldiği gizemini korurken, konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmadı. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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