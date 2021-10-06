Almanya'da hükümet için kilit parti FDP, SPD ile koalisyon görüşmelerini kabul etti - Haberler
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Almanya'da hükümet için kilit parti FDP, SPD ile koalisyon görüşmelerini kabul etti

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da hükümet için kilit parti FDP, SPD ile koalisyon görüşmelerini kabul etti

Almanya Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak konusunda Alman Yeşiller Partisi ile anlaştıklarını bildirdi.

Almanya Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak konusunda Alman Yeşiller Partisi ile anlaştıklarını bildirdi.

Lindner, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, FDP ve Yeşiller partisinin ülkenin bir sonraki hükümetini kurmak için ortak bir zemin olup olmadığını görmek amacıyla bu hafta SPD ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

FDP Genel Başkanı Lindner, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra Yeşillerin SPD ile üç partili hükümet kurmak için görüşmelere başlama önerisini kabul ettik." dedi.

Lindner, üç parti arasındaki ilk görüşmelerin 7 Ekim Perşembe günü gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Yeşiller teklif etmişti

Lindner'in açıklamaları, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Annalena Baerbock'un partisinin SPD ve FDP ile "üç partili hükümet kurmak" amacıyla görüşmelere başlamak istediğini bildirmesinden sonra geldi.

Baerbock, "Parti içi değerlendirmelerimizden sonra bir karar verdik. Şimdi SPD ve FDP ile daha detaylı görüşmeler yapmak akıllıca olacaktır. FDP'ye üç partili koalisyon görüşmelerine geçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hem Yeşiller hem de FDP'nin önde gelen isimleri, SPD ile görüşmelere başlamalarına rağmen Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile "Jamaika koalisyonu"nun hala bir seçenek olmaya devam ettiğini vurguladı.

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri üzerinde baskı artıyor

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında kurulması muhtemel koalisyon hükümeti, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı medyada "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendiriliyor.

Öte yandan söz konusu açıklamalar, SPD'nin bir sonraki koalisyon hükümetine liderlik etme şansını artırırken; Almanya'da CDU/CSU partileri üzerinde seçim yenilgisini kabul etmesi ve 16 yıl iktidarda kaldıktan sonra muhalefete geçmesi için daha fazla baskı yapması bekleniyor.

Bu arada Birlik partilerin şansölye adayı ve CDU lideri Armin Laschet'in de zayıf seçim performansı konusunda parti içinde artan baskı nedeniyle istifa edebileceği yönünde Alman basınında spekülasyonlar artıyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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