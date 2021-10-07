Almanya'da Üç Partili Koalisyon Görüşmeleri Başlıyor

Seçimde aldıkları başarılı sonuçlarla yeni siyasi tabloda "kilit partiler" konumuna gelen Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP), koalisyon görüşmeleri için tercihlerinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile masaya oturmak olduğunu açıkladı. Görüşmelerin yarın başlaması bekleniyor

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