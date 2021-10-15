Almanya'da üç parti koalisyon müzakerelerine başlama konusunda uzlaşma sağladı - Haberler
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Almanya'da üç parti koalisyon müzakerelerine başlama konusunda uzlaşma sağladı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da üç parti koalisyon müzakerelerine başlama konusunda uzlaşma sağladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), resmi koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), resmi koalisyon müzakerelerine başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Berlin'deki yeni hükümeti kurma hedefiyle yapılan üçüncü ön görüşmelerin ardından partilerin yetkilileri, koalisyon müzakerelerine zemin oluşturacak 12 sayfalık ortak metin üzerinde anlaştı.

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, düzenlenen ortak basın toplantısında, son 2 haftadır devam eden yoğun görüşmelerden sonra hükümeti kurmak için ön anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Scholz, kurulacak yeni hükümetin hedeflerinin ilerleme ve son 100 yılın en büyük modernizasyon hamlesi olacağını vurguladı.

Partiler yayımladıkları ortak metinde, ön görüşmelerin "güven ve saygı" içinde geçtiğini belirterek, "Bunu sürdürmek istiyoruz, iddialı ve uygulanabilir bir koalisyon anlaşmasına varabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak metinde partilerin, Almanya'da kamu hizmetlerinin modernleşmesi, dijitalleşme, asgari saat ücretinin 12 avroya çıkarılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların eğitim kalitesinin artırılması, iklimin korunması, 2030'a kadar kömür kullanımının bitirilmesi, bürokrasinin azaltılması, Ar-Ge harcamalarının artırılması ve uygun fiyatlı konutların sağlanması gibi farklı konularda anlaştıkları belirtildi.

Ayrıca partilerin, modern demokraside eşitlik ve çeşitliliğin sağlanması, sürdürebilir kamu finansmanı ve Avrupa'da dijital altyapı, ortak demir yolu ağı, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda da anlaşma sağladıkları ifade edildi.

Partilerin söz konusu kararı, Almanya'da genellikle aylar süren koalisyon hükümetine giden yolda önemli adım olarak değerlendirildi.

Öte yandan, ortak metin SPD ve FDP'nin karar organlarında görüşülecek. Yeşiller Partisi de metin için pazar günü "küçük kurultay" düzenleyecek.

Partilerin onay vermesinin ardından hükümeti kurmak için müzakerelerin başlaması bekleniyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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