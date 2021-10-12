Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış - Haberler
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Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da toptan eşya fiyatlarında 1974 petrol krizinden beri en yüksek artış

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak Haziran 1974'ten beri en yüksek artışı kaydetti.

Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak Haziran 1974'ten beri en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi, geçen ay ağustosa kıyasla yüzde 0,8, Eylül 2020'ye göre de yüzde 13,2 arttı.

Destatis açıklamasında, "Bundan daha büyük bir artış, en son ilk petrol krizi nedeniyle fiyatların yüzde 13,3'e kadar yükseldiği Haziran 1974'teydi. Yıllık olarak toptan eşya fiyatlarındaki yüksek değişim oranları, ham madde ve ara ürün fiyatlarındaki artış ve koronavirüs krizi bağlamında son yıllardaki çok düşük fiyat seviyeleri nedeniyle baz etkisinden kaynaklanmaktadır." denildi.

Eylülde petrol ürünleri bir yıl öncesine göre yüzde 42,3, metal fiyatları yüzde 62,8 ve kereste fiyatı yüzde 54,6 artış kaydetti.

Geçen ay yıllık bazda hayvan yemi fiyatlarında yüzde 23,9 artış olurken, canlı hayvan toptan satış fiyatlarında da yüzde 7,1 düşüş görüldü.

Enflasyon 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerinde

Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için bir gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1'e yükselerek neredeyse 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkmıştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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