Almanya'da "Suffe İslami İlimler" programıyla öğrencilere İslami ilimler eğitimi verilecek

Almanya'nın Nürnberg kentinde başlatılan "Suffe İslami İlimler" programıyla ilk aşamada yaklaşık 60 öğrenciye 4 yıl boyunca İslami ilimler eğitimi verilecek.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Nürnberg Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle söz konusu programın tanıtımı yapıldı.

DİTİB Nürnberg Dini Danışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay, başlatılan bu programla öğrencilerin Uluslararası İlahiyat Programı'na (UIP) katılmasının teşvik edilmesinin yanı sıra derneklerde fahri öğretici yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gökçebay, "Sizler, 'Suffe İslami İlimler Programı'nda alacağınız eğitimle ileride bu kürsü ve mihraplardan insanlarımıza dinini anlatan ve öğreten hocalar olacaksınız. En azından dini eğitimi köklü ve donanımlı bireyler olarak yaşadığınız bu coğrafyada İslam'ı temsil ve tebliğ edenlerden olacaksınız. İlmin başı sabırdır. Program boyunca okulunuzda olduğu gibi burada da sabır ve sebat ile derslerinizi takip etmelisiniz. Hepinize başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Şimdiden öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, feyizli ve bereketli bir ilim sezonu olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Örgün eğitim formatında yüz yüze verilecek dersler, uzman din görevlilerinin katılımlarıyla uygulanacak.

İlk yıl içinde Kur'an-ı Kerim, akait, fıkıh, siyer derslerinin okutulacağı programda öğrenciler, haftanın bir günü, altı saat ders alacak.