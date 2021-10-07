Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle ön görüşmelere başlandı.

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle ön görüşmelere başlandı.

Berlin'deki City Cube konferans salonunda 6 saat süren görüşmelerin ardından partilerin genel sekreterleri, ortak basın toplantısı düzenledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, görüşmelerin iyi başladığını belirterek, "Göz hizasında bir görüşme oldu. Tüm konular masadaydı. Pazartesi görüşmelere devam edeceğiz." dedi.

Tüm partilerin birlikte bir şeyleri başarmak ve oluşturmak istediklerini vurgulayan Klingbeil, "Sonunda tüm partiler bir hükümet kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner de 3 farklı partinin birlikte güven içinde görüşmelerinin önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Gelecek günlerde görüşmelere devam edeceğiz." diye konuştu.

FDP Genel Sekreteri Wissing ise görüşmelerin gerekli ciddiyet içerisinde yürütüldüğünü aktararak, FDP'nin, görüşmelerin derinlemesine devam ettirilmesini istediğini kaydetti.

Seçimlerde, SPD birinci gelmişti

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Burak Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon görüşmeleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:13:02. #1.17#