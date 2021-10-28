Almanya'da son 24 saatte 28 bin 37 yeni vaka

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 37 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 534 bin 452'ye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre son 24 saatte 28 bin 37 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 534 bin 452'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 126 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 95 bin 485'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 4 milyon 247 bin kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 287 bin 452 olarak açıklandı. Ülkede 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı da ortalama yüzde 130.2 olarak belirlendi.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDEKİ DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

Alman Hastaneler Birliği, "pandemide kritik durumda" olunduğuna dikkat çekerek, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının kritik seviyede olduğunu bildirdi. Mevcut yükselişin devam etmesi halinde yoğun bakımlarda 2 hafta içinde yaklaşık 3 bin hasta gelmesinin beklendiği de ifade edildi.

Öte yandan, ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar halkın yüzde 66.5'i iki doz aşı oldu.

(Mehmet Koca-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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