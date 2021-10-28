Almanya'da son 24 saatte 28 bin 37 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haberler
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Almanya'da son 24 saatte 28 bin 37 Kovid-19 vakası kaydedildi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da son 24 saatte 28 bin 37 Kovid-19 vakası kaydedildi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 37 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 37 yeni vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 126 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 95 bin 485'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 37 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 534 bin 452'ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 132 olarak belirlendi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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