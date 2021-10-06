Almanya'da Sanayi Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin düzenli periyodlarla yayınladığı ekonomik veriler, 6 Ekim Çarşamba günü açıklandı. Verilere göre Almanya'da sanayi siparişleri Ağustos ayında beklenenin üzerinde bir düşüş gösterdi. Almanya'da Haziran ve Temmuz aylarında büyük kontratlara bağlı olarak sanayi siparişlerinde ciddi oranda artış kaydedilmişti.

Sanayi siparişleri Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış haliyle %7, 7 oranında azaldı. Reuters Ajansı'nın ekonomistler anketinde ise ortalama tahmin, sanayi siparişlerinin %2, 1 azalacağı yönündeydi.

Otomotiv sektöründeki firmaların, pandemi döneminde artan pazar taleplerine tedarik sıkıntıları nedeniyle cevap veremedikleri ve hatta üretim kesintilerine gittikleri bildirildi.

İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, özellikle gemi, uçak ve ağır vasıta siparişlerine bağlı olarak sanayi siparişlerinin Haziran ayında %4, 6 Temmuz ayında ise %4, 9 oranlarında arttığı ve dolayısıyla Ağustos ayındaki bu sert düşüşte baz etkisinin de rol oynadığı belirtildi. Baz etkisi dikkate alınmadığında ise, Ağustos ayındaki düşüşün %5, 1 olarak hesaplandığı açıklandı.

Sert düşüşe etki eden bir diğer etmenin de özellikle Avro Bölgesi haricindeki yurtdışı taleplerinin zayıflaması olduğu belirtildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ağustos ayındaki bu şaşırtıcı duruma karşın, yıllık perspektifle değerlendirme yapıldığında, sanayi siparişlerinin rekor seviyede yüksek olduğu ve an itibarıyla 2020 yılı Şubat ayındaki kriz öncesi dönemin %8, 5 daha üzerinde seyrettiği ifade edildi.

Bankhaus Lampe ekonomistlerinden Alexander Krueger, Ağustos ayındaki sert düşüşün çok şaşırtıcı olduğunu fakat sanayi siparişlerinin yıllık bazda çok yüksek seviyede olması nedeniyle, Ağustos ayındaki bu düşüşün endişe verici olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Alman imalat sanayisinde şu anda esas problemin yarı iletken yonga ve diğer bazı ara ürünlerin tedarikinde yaşanan darboğaz olduğunu belirten Krueger, bu durumun siparişlerin birçoğunun da iptal edilmesine yol açtığına dikkat çekti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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