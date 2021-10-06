Almanya'da Sanayi Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da Sanayi Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Almanya'da Sanayi Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin düzenli periyodlarla yayınladığı ekonomik veriler, 6 Ekim Çarşamba günü açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin düzenli periyodlarla yayınladığı ekonomik veriler, 6 Ekim Çarşamba günü açıklandı. Verilere göre Almanya'da sanayi siparişleri Ağustos ayında beklenenin üzerinde bir düşüş gösterdi. Almanya'da Haziran ve Temmuz aylarında büyük kontratlara bağlı olarak sanayi siparişlerinde ciddi oranda artış kaydedilmişti.

Sanayi siparişleri Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış haliyle %7, 7 oranında azaldı. Reuters Ajansı'nın ekonomistler anketinde ise ortalama tahmin, sanayi siparişlerinin %2, 1 azalacağı yönündeydi.

Otomotiv sektöründeki firmaların, pandemi döneminde artan pazar taleplerine tedarik sıkıntıları nedeniyle cevap veremedikleri ve hatta üretim kesintilerine gittikleri bildirildi.

İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada, özellikle gemi, uçak ve ağır vasıta siparişlerine bağlı olarak sanayi siparişlerinin Haziran ayında %4, 6 Temmuz ayında ise %4, 9 oranlarında arttığı ve dolayısıyla Ağustos ayındaki bu sert düşüşte baz etkisinin de rol oynadığı belirtildi. Baz etkisi dikkate alınmadığında ise, Ağustos ayındaki düşüşün %5, 1 olarak hesaplandığı açıklandı.

Sert düşüşe etki eden bir diğer etmenin de özellikle Avro Bölgesi haricindeki yurtdışı taleplerinin zayıflaması olduğu belirtildi.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ağustos ayındaki bu şaşırtıcı duruma karşın, yıllık perspektifle değerlendirme yapıldığında, sanayi siparişlerinin rekor seviyede yüksek olduğu ve an itibarıyla 2020 yılı Şubat ayındaki kriz öncesi dönemin %8, 5 daha üzerinde seyrettiği ifade edildi.

Bankhaus Lampe ekonomistlerinden Alexander Krueger, Ağustos ayındaki sert düşüşün çok şaşırtıcı olduğunu fakat sanayi siparişlerinin yıllık bazda çok yüksek seviyede olması nedeniyle, Ağustos ayındaki bu düşüşün endişe verici olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Alman imalat sanayisinde şu anda esas problemin yarı iletken yonga ve diğer bazı ara ürünlerin tedarikinde yaşanan darboğaz olduğunu belirten Krueger, bu durumun siparişlerin birçoğunun da iptal edilmesine yol açtığına dikkat çekti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin İbrahim Tatlıses Seren Serengil Seda Sayan
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Münir Karaloğlu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da Sanayi Siparişleri Ağustos Ayında Beklentilerin Üzerinde Düşüş Gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:43:25. #1.13#