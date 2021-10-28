Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarlığına Gonca Türkeli Dehnert getirildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'nde Serap Güler'den boşalan Uyum, Aile, Çocuk ve Mülteci Bakanlığı Müsteşarlığına Gonca Türkeli Dehnert getirildi.

KRV Başbakanı Hednrik Wüst, yeni bakanlar kurulunu tanıttığı basın toplantısında, Almanya Uyum Vakfı Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Gonca Türkeli Dehnert'in, yeni uyum müsteşarı olduğunu belirtti.

Eski müsteşar Serap Güler'in Hristiyan Demokrat Parti'den (CDU) federal milletvekili seçilmesi nedeniyle müsteşarlık koltuğuna Dehnert'in getirildiği vurgulandı.

Dehnert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wüst'ün kendisine güveninden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 60. yılında böyle bir göreve getirilmemden dolayı çok mutlu oldum. Toplumumuzda göçmenlerin eşit katılımlarının sağlanması için çaba sarf edeceğim." dedi.

Berlin'e çalışmak amacıyla 1970'li yıllarda gelen Ordulu öğretmen bir anne ve babanın kızı olan Gonca Türkeli Dehnert daha önce Federal Göç ve Uyum Bakanlığında çalışmıştı.

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