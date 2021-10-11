Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu - Haberler
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Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden bugünden itibaren ücret alınacak.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden bugünden itibaren ücret alınacak.

Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz Kovid-19 testleri uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

Aşı olmayanlar ya da Kovid-19 geçirmemiş kişilerin, test şartı koyan mekanlara girmek istediklerinde negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.

Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, yaşlı bakım merkezleri ile hastaneye ziyarete gidenler için Kovid-19 testleri ücretsiz olmaya devam edecek.

Bunun dışında kalan kişiler test merkezlerinde yaptıracakları testin ücretini kendileri ödeyecek.

Kovid-19 hızlı antijen testi fiyatı eyaletlere göre 18-40 avro arasında değişiyor.

Alman Tabipler Odasından yapılan açıklamada ise testlerin ücretli olması eleştirilirken, bu durumun vatandaşların hiç test yaptırmaması anlamına gelebileceği, bu nedenle vaka sayılarında yükselme yaşanabileceği ifade edildi.

Öte yandan Almanya'da hükümetin salgın başlangıcından 15 Eylül 2021'e kadar test ücretleri için yaklaşık 5,3 milyar avro ödeme yaptığı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 111 artarak 4 milyon 313 bin 384'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 94 bin 209'a yükseldi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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