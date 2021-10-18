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Almanya'da konaklama sektörü toparlanmaya devam ediyor

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da konaklama sektörü toparlanmaya devam ediyor

Almanya'da konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ağustosta da ivme kazanarak bir önceki aya göre yüzde 5,9 arttı.

Almanya'da konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ağustosta da ivme kazanarak bir önceki aya göre yüzde 5,9 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketlerin gelirlerine ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu sektörde hizmet veren şirketlerin ciroları Kovid-19 sağlık krizinde önlemlerin gevşetilmesinin ardından ağustosta temmuza göre reel olarak yüzde 5,9 arttı. Ağustostaki ciro artışı, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,9 düzeyinde gerçekleşti. Sektördeki şirketlerin ciroları temmuzda ise aylık bazda yüzde 20,8, yıllık bazda da yüzde 23,1 artmıştı.

Destatis, ülkede konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin cirolarının, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önceki yani Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 16,2 altında kaldığını belirtti.

Almanya'da kongre, ticaret fuarları ve diğer etkinliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi veya iptal edilmesi, otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketleri çok olumsuz etkilemişti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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