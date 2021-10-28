Almanya'da iş gücü piyasası salgın sonrası toparlanmaya devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da iş gücü piyasası salgın sonrası toparlanmaya devam ediyor

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da iş gücü piyasası salgın sonrası toparlanmaya devam ediyor

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomik toparlanmayla ekimde beklentilerin üzerinde, 39 bin azalarak 2,47 milyona geriledi.

Almanya'da işsiz sayısı, ekonomik toparlanmayla ekimde beklentilerin üzerinde, 39 bin azalarak 2,47 milyona geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ekimde geçen aya kıyasla 39 bin azalarak 2,47 milyona indi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, ekimde 20 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ekimde yüzde 5,4'e geriledi.

Kovid-19 krizinde istihdamı korumayı hedefleyen kısa çalışma programı kapsamındaki çalışan sayısı da ekimde 760 bine indi.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik toparlanmayla işsiz sayısının düşmeye devam ettiğini belirterek, "Kovid-19 krizinin iş gücü piyasası üzerindeki etkisi hala görünür durumda ancak bu etki giderek daralıyor." ifadesini kullandı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı

 Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika gündem: Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi

Kahreden haber! Koronalı hamile kadın, doğum yaptıktan sonra can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title