Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi - Haberler
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Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, yeni kurulacak hükümetten iklimin daha iyi korunması talebinde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce gösterici, yeni kurulacak hükümetten iklimin daha iyi korunması talebinde bulundu.

"Fridays for Future" oluşumunun organize ettiği ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Göstericiler, kömür üretiminin sonlandırılma tarihinin öne çekilmesini ve kurulacak yeni hükümetten iklimi koruma konusunda ciddi adımlar atmasını istedi.

Fırtınalı hava nedeniyle gösteri kısa sürede sona erdirildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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