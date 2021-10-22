Almanya'da fırtınada üzerine ağaç dalları düşen makinist hayatını kaybetti - Haberler
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Almanya'da fırtınada üzerine ağaç dalları düşen makinist hayatını kaybetti

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da fırtınada üzerine ağaç dalları düşen makinist hayatını kaybetti

Almanya'nın tümünde etkili olan fırtına sebebiyle en az bir kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'nın tümünde etkili olan fırtına sebebiyle en az bir kişinin öldüğü bildirildi.

Frankfurt Oder polisinden yapılan açıklamada, Templin bölgesinde sefer yapan bir trenin makinistinin raylara düşen ağaç dallarını temizlemeye çalışırken üzerine başka ağaç dallarının devrilmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Almanya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve "Ignatz" adı verilen fırtınanın hızının ülkenin yüksek bölgelerinde saatte 166 kilometreyi bulduğu belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada fırtınanın etkisinin yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Etkisini gösteren fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar, otomobil ve evlerin üstüne devrildi.

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AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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