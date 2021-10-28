Almanya'da enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4,5'e yükseldi

Almanya'da geçen ay yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, ekimde piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,5 oldu. Enflasyona ilişkin beklenti ekimde yüzde 4,4'e yükselmesi yönündeydi. 4 aydır enflasyon, Aralık 1993'ten (yüzde 4,5) beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,4 ve hizmetlerde yüzde 2,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda da yüzde 4,6 yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin çok üzerinde olması dikkati çekiyor.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

Analistler, Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

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