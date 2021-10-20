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Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'da bir Türk'ün yaşadığı daireye kundaklama girişiminde bulunuldu

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu.

Almanya'nın Solingen kentinde bir Türk'ün kaldığı apartman dairesinin balkonuna, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklama girişiminde bulunuldu.

Savcılık ve polis yaptıkları yazılı açıklamada, olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldığını duyurarak olayın aydınlatması için halktan yardım istedi.

Açıklamada, Schwert caddesindeki bir apartman dairesinin balkonuna gece 02.00 sularında içinde yanıcı sıvı bulunan bir şişe atıldığı belirtildi.

Olayda hafif yaralandığı belirtilen 48 yaşındaki kiracının yangını kendi imkanlarıyla söndürüp polisi aradığı belirtilen açıklamada, Wuppertal savcılığı ve polisinin olayla ilgili cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığı duyuruldu.

29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen şehrinde, Mevlüde ve Durmuş Genç ailesinin evi ırkçılar tarafından kundaklanmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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