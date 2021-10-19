Almanya'da 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi - Haberler
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Almanya'da 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'da 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi

Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen seminere katılarak sınavda başarılı olan 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine, yeterlilik belgesi verildi.

Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen seminere katılarak sınavda başarılı olan 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine, yeterlilik belgesi verildi.

Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu öncülüğünde, bölge cemiyetlerde görev yapacak öğreticilere yönelik düzenlenen seminerde, dört hafta boyunca din eğitiminde temel ilkeler, eğitim programı uygulama esasları, materyal hazırlama teknikleri ve etkin sınıf yönetimi gibi mesleki ve pedagoji eksenli konularda eğitim verildi.

Berlin DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Emre Şimşek tarafından eğitim verilen 74 fahri öğretici, yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Berlin DİTİB Şehitlik Camisi'nde gerçekleşen belge töreninde konuşan Şimşek, seminerler vesilesiyle din eğitimi sürecinde verimlilik ve kalitenin artırılmasının hedeflendiğini ve eğitime olumlu katkılar sağlandığını tecrübe ettiklerini belirtti.

Törenin sonunda eğiticilere yeterlilik belgeleri verildi.

Almanya'da 74 fahri Kur'an kursu öğreticisine yeterlilik belgesi verildi

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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