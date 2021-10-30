Almanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü Almanya'da, Türk Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in ev sahipliğindeki resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Berlin'deki yabancı misyon temsilcileri ve Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı.

Büyükelçi Şen burada yaptığı konuşmada 29 Ekim 1923 tarihinin Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Cumhuriyet vizyonuyla, sadece ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal altyapısı değil, milletimizin kaderi yeniden şekillenmiştir. ?Cumhuriyet aynı zamanda bir modernleşme projesidir. Aklı, bilimi, demokrasi anlayışını, hukukun üstünlüğünü ve eşitlik ilkesini merkeze alan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı hedef edinmiştir." dedi.

Türkiye bölgede bir barış ve istikrar adası olduğunu vurgulayan Şen, "Yerel, bölgesel ve küresel sorunlara, mümkünse çok taraflı mekanizmalar ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde ve gerekirse tek başımıza da hayırsever, yapıcı ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyoruz. Ortadoğu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkaslar ve ötesinde çatışmaların önlenmesine, istikrarın yaygınlaştırılmasına, barışın tesis edilmesine ve refahın artmasına önemli katkılarda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Almanya özel konuma sahip ülke"

Konuşmasında iki ülke ilişkilerine de değinen Büyükelçi Şen, Almanya'yı Türkiye için derin ve çeşitli ilişkilerin sürdürüldüğü çok özel bir konuma sahip bir ülke olarak niteledi.

Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 38 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şen, bu rakamın bu yıl sonunda 40 milyar doları aşmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye ve Almanya'nın yakın bölgelerdeki sorunlu noktalarda barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara ortaklaşa katıldığına dikkati çeken Şen, Balkanlar ve Afganistan'ın bunun en güncel örnekleri olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Şen Türkiye'nin, önündeki engeller ne olursa olsun, AB'ye tam üyelik stratejik hedefine bağlılığını sürdürmekte olduğunu vurgulayarak, "Almanya burada özellikle önemlidir. Çünkü Almanya, Türkiye ile birlikte AB'nin küresel sorunları geçmişte ve gelecekte çok daha başarılı bir şekilde karşılayabileceği vizyonunu öne çıkarabilecek kapasitededir. Öte yandan sınırlarımız içinde ve dışında başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadele temelde Almanya'daki güvenliği ve kamu düzenini de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle terörle mücadelede iş birliğimizi geliştirmek sadece dostluğun değil, ittifakımızın ve ortak çıkarlarımızın da bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Irkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidi en büyük güvenlik sorunu olmaya devam ediyor"

Mölln, Solingen, Hanau gibi ırkçı saldırılarda ve terör örgütü NSU'nun korkunç seri cinayetlerinde Almanya'da bugüne kadar 50'den fazla Türk kökenlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Şen, "Almanya'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tehdidi en büyük güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. ve ne yazık ki bu ülkede Türklerin ve diğer göçmenlerin her gün yaşadığı birçok ayrımcılık vakası hala var." dedi.

Büyükelçi Şen; İslamofobi, antisemitizm, göçmen düşmanlığı, her türlü nefret ve ayrımcılıkla her şekilde mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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