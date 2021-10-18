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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Yahudilerin katledilmesi nedeniyle Almanların hala sorumlu olduğunu söyledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avrupalı ??Yahudilerin planlı öldürülmesinin failleri, yardımcıları ve destekçilerinden hala Almanların sorumlu olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Avrupalı ??Yahudilerin planlı öldürülmesinin failleri, yardımcıları ve destekçilerinden hala Almanların sorumlu olduğunu söyledi.

Steinmeier, Yahudilerin toplama kamplarına gönderilmelerinin 80. yılında düzenlenen etkinlikte konuştu.

"Avrupalı ??Yahudilerin planlı katledilmelerinin failleri, yardımcıları ve destekçilerinden hala biz Almanlar sorumluyuz." diyen Steinmeier, şunları kaydetti:

"Yurttaşların toplumun ortasından dışlanmış, taciz edilmiş, haklarından mahrum edilmiş, mülkleri ellerinden alınmış ve sonunda ölüm yolculuğuna gönderilmiş olmanın utancını hala hissediyoruz. Sonunda zayıflıktan ya da açlıktan öldüler ya da kurşuna dizildiler ya da gaza maruz kaldılar. Cesetleri toplu mezarlara gömüldü veya yakıldı."

Alman Cumhurbaşkanı, antisemitizmin Almanya'da bir daha asla yer almaması gerektiğini vurgulayarak, "Antisemitik düşünce ve eylem, toplumsal tepkilerden uzak kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nazi döneminde çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere yaklaşık 6 milyon kişi katledilmişti.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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