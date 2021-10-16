Almanya Başbakanı Merkel: "(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Almanya Başbakanı Merkel: "(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"
Almanya Başbakanı Merkel: " ( Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri