Almanya Başbakanı Merkel: '(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir' - Haberler
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Almanya Başbakanı Merkel: "(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Merkel: "(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"

Almanya Başbakanı Merkel: " ( Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya Başbakanı Merkel: '(Türkiye ile Almanya arasında) Her zaman ortak çıkarlarımız var. Bunu sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir' - Haberler
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