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Almanya artan enerji fiyatlarını takibe aldı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya artan enerji fiyatlarını takibe aldı

Almanya'nın son aylarda artan enerji fiyatlarını yakından izlediği ve diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte fiyatlara herhangi bir müdahaleyi önemli gördüğü bildirildi.

Almanya'nın son aylarda artan enerji fiyatlarını yakından izlediği ve diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte fiyatlara herhangi bir müdahaleyi önemli gördüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın son aylarda artan enerji fiyatlarını yakından izlediğini ifade etti.

Diğer Avrupa ülkeleri ile koordineli şekilde fiyatlara herhangi bir müdahaleyi önemli gördüklerini söyleyen Seibert, hükümetin bazı hane halkları için geçici yardımın sunulup sunulamayacağı konusunda değerlendirme yaptığını belirtti.

Seibert, Almanya'da kurulacak yeni hükümetin enerji fiyat artışlarına karşı ulusal önlemlere bakacağına da işaret etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron ise hükümetin Rusya ve Ukrayna ile uzun vadeli gaz tedariki konusunda temas halinde olduğunu belirtti.

Maliye Bakanlığı sözcüsü Dennis Kolberg da bu yıl sonu görevden ayrılacak olan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann'ın halefinin atanması kararının yeni hükümet tarafından verileceğini belirtti.

Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artış tedirginlik oluştururken, doğal gaz fiyatlarının "gazın kış aylarında talebi karşılamayacağı endişesiyle" yükselmesi dikkati çekiyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış elektrik fiyatlarını da etkiliyor.

Avrupa'da rekor düzeyde artan elektrik fiyatları nedeniyle tüketicilerin faturaları yükselirken, siyasiler soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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