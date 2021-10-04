Alman perakendecilerden 'hızlı artan fiyatlar tüketici duyarlılığını olumsuz etkiliyor' uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alman perakendecilerden "hızlı artan fiyatlar tüketici duyarlılığını olumsuz etkiliyor" uyarısı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman perakendecilerden

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), fiyatlardaki hızlı artışın Alman tüketicilerin duyarlılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), fiyatlardaki hızlı artışın Alman tüketicilerin duyarlılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

HDE, Almanya'ya ilişkin ekim ayı tüketim barometresini açıkladı.

Buna göre, gelecek 3 aya yönelik tüketim barometresi, ekimde 0,38 puan azalarak 98,1 puana geriledi. Söz konusu barometrenin 3 aydır art arda düşmesi dikkati çekti.

HDE açıklamasında, "Tüketici duyarlılığının genel olarak yeniden kötüleşmesi, temel olarak artan fiyat beklentilerinden kaynaklanıyor." denildi.

Açıklamada, tüketicilerin ekonomik gelişmeler konusunda hala karamsar olduğu, bu nedenle tüketici beklentilerinin tekrar gerilediği kaydedildi.

Yüksek enflasyon seviyesinin fiyat beklentileri üzerinde etkisi olduğu belirtilen açıklamada, Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 4,1 ile 1993'ten bu aya en yüksek seviyede olmasının da tüketicilerin satın alma isteğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Salgının gelişiminin gelecek birkaç ay içinde tüketici duyarlılığının ana itici gücü olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, 26 Eylül'de ülkede yapılan genel seçimden sonra tüketicilerin "bekle-gör" yaklaşımını benimsediği kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni bir federal hükümetin göreve başlamasının tüketici duyarlılığı üzerinde de etkisi olacak. Bu nedenle şu anda özel tüketim için bir yön belirlenememektedir." denildi.

Salgın nedeniyle daha fazla kısıtlama olmaması halinde 2021'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünde bulunan HDE, perakende satışların toplamının bu yıl 586 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Engin Altay Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Didem Arslan Yılmaz
Spor Serdar Aziz Güven Yalçın Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alman perakendecilerden 'hızlı artan fiyatlar tüketici duyarlılığını olumsuz etkiliyor' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:40:16. #1.17#