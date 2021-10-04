Alman perakendecilerden

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), fiyatlardaki hızlı artışın Alman tüketicilerin duyarlılığını olumsuz etkilediğini belirtti.

HDE, Almanya'ya ilişkin ekim ayı tüketim barometresini açıkladı.

Buna göre, gelecek 3 aya yönelik tüketim barometresi, ekimde 0,38 puan azalarak 98,1 puana geriledi. Söz konusu barometrenin 3 aydır art arda düşmesi dikkati çekti.

HDE açıklamasında, "Tüketici duyarlılığının genel olarak yeniden kötüleşmesi, temel olarak artan fiyat beklentilerinden kaynaklanıyor." denildi.

Açıklamada, tüketicilerin ekonomik gelişmeler konusunda hala karamsar olduğu, bu nedenle tüketici beklentilerinin tekrar gerilediği kaydedildi.

Yüksek enflasyon seviyesinin fiyat beklentileri üzerinde etkisi olduğu belirtilen açıklamada, Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 4,1 ile 1993'ten bu aya en yüksek seviyede olmasının da tüketicilerin satın alma isteğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Salgının gelişiminin gelecek birkaç ay içinde tüketici duyarlılığının ana itici gücü olmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, 26 Eylül'de ülkede yapılan genel seçimden sonra tüketicilerin "bekle-gör" yaklaşımını benimsediği kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni bir federal hükümetin göreve başlamasının tüketici duyarlılığı üzerinde de etkisi olacak. Bu nedenle şu anda özel tüketim için bir yön belirlenememektedir." denildi.

Salgın nedeniyle daha fazla kısıtlama olmaması halinde 2021'de perakende satışların geçen yıla göre yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünde bulunan HDE, perakende satışların toplamının bu yıl 586 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.