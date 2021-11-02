Alman imalat sanayisi ivme kaybetmeye devam ediyor

Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), çip ve ham madde kıtlığı ile eylülde 58,4 puandan ekimde 57,8 puana gerileyerek, ivme kaybını üçüncü aya taşıdı.

IHS Markit, Almanya'nın ekim ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre 58,4 puan olan imalat sanayi PMI, ekimde tedarik darboğazları ile 0,4 puan azalarak 57,8 puana geriledi. İmalat PMI'daki ivme kaybı üçüncü aya taşınırken, 9 ayın en düşük puanı olarak kayıtlara geçti.

Beklenti endeksin 58,2 puana gerilemesi yönündeydi.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomobil üretimindeki yavaşlamanın etkisiyle şirketlerin malzeme siparişlerini azaltmasıyla imalat ekonomisinin diğer bölümlerinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Üretim maliyetlerinin yaz aylarında görülen rekor seviyelere doğru yol aldığını hatırlatan Smith, tedarik sorunlarının mal teslim sürelerinin uzamasıyla ekimde daha da kötüleştiğini kaydetti.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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