Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Reichelt taciz iddiaları sonrasında görevden alındı - Haberler
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Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Reichelt taciz iddiaları sonrasında görevden alındı

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Reichelt taciz iddiaları sonrasında görevden alındı

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in, hakkında çıkan yeni iddiaların ardından görevden alındığı bildirildi.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in, hakkında çıkan yeni iddiaların ardından görevden alındığı bildirildi.

The New York Times'ın yayımladığı haber de, Reichelt'in bazı kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu, mobbing uyguladığı ve bazı çalışanları haksız terfi ettirdiği öne sürüldü.

Bild'in bağlı bulunduğu ülkenin en büyük yayın kuruluşlarından Axel Springer, iddiaların ardından yayımladığı açıklamada, Reichelt'in görevden alındığını doğrulayarak bazı iddialara yanıt verdi.

Axel Springer'in açıklamasında Reichelt'in özel hayatı ile iş hayatını birbirinden tam ayırmadığının görüldüğü ancak iddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunduğunu gösteren kanıt olmadığı; bir çalışanla ilişkisinin kanıtlandığı ve bu bağlamda görevini kötüye kullandığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, görevden alma gerekçesiyle ilgili kurumun ilkelerini anlatan ek bilgilere de yer verildi.

Reichelt'in yerine, Welt Am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Johannes Boie'nin getirildiği kaydedildi.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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