Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mark Branson: 'En büyük ekonomik risk faiz ortamı' - Haberler
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Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mark Branson: "En büyük ekonomik risk faiz ortamı"

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mark Branson:

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BaFin) yeni başkanı Mark Branson, en büyük ekonomik riskin faiz ortamı ve etkileri olduğunu belirterek, finansal kurumların denetimine yönelik "daha hızlı ve sert" bir yaklaşım göstereceklerini açıkladı.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ( Bafin ) yeni başkanı Mark Branson, en büyük ekonomik riskin faiz ortamı ve etkileri olduğunu belirterek, finansal kurumların denetimine yönelik "daha hızlı ve sert" bir yaklaşım göstereceklerini açıkladı.

Branson, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, piyasalardaki balonlar konusunda uyardı.

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse'in iflas eden ABD'li aile yatırım şirketi Archegos Capital'deki kayıplarını hatırlatan Branson, piyasalarda bu tür iflasların devam etmesi riskinin büyük olduğunu belirtti.

Branson, "Bu faiz ortamında abartılardan kaçınmak mümkün değil, her yerde aşırı değerlenmeler olabilir." ifadesini kullandı.

Balonlar nedeniyle bankacılık sisteminin sağlam sermayeye sahip olması gerektiğini anlatan Branson, kara para aklama sorunları için daha fazla personel görevlendirmek ve bankaları daha sıkı kontrol etmek istediğini vurguladı.

BaFin'ın Alman olmayan ilk başkanı 52 yaşındaki Branson "Kara para aklama sorunlarınızın başkaları, örneğin Amerikalılar, tarafından çözülmesi kabul edilemez." dedi.

Mark Branson, finansal kurumların denetimine yönelik "daha hızlı ve sert" bir yaklaşım açıklayarak, "Mükemmel bilgiye sahip olmasak ve bununla ilişkili belirli riskler olsa bile, BaFin hoşa gitmeyen kararlar verme cesaretine sahip olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

BaFin'in yeni başkanı Branson, finansal kurumların denetimine yönelik "daha hızlı" kararlarının önemini anlatarak, müşteriler başta olmak üzere paydaşlar ve finansal sistemin istikrarı için karar vermemenin veya beklemenin çoğu zaman daha da riskli olacağını vurguladı ve "Sınırları test etme eğilimine ihtiyacımız var. Bir mağduriyet varsa ve bu konu kanunda açıkça düzenlenmiyorsa da bir şeyler yapmalıyız." dedi.

En büyük ekonomik riskin faiz ortamı ve etkileri olduğunu hatırlatan Branson, "Bu, faiz marjlarıyla çalışan bankaların ve sigorta şirketlerinin iş modelinin temelini tehdit ediyor. Bu iki açıdan tehlikeli, faiz ortamı böyle kalırsa sorun olur. Aniden normale dönerse tehlikeli de olur. Kurumlar ve denetleyici makamlar her iki duruma da hazırlıklı olmalıdır." uyarısında bulundu.

Eski başkan Wirecard skandalı nedeniyle temmuzda görevini bırakmıştı

Eski İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı olan Mark Branson ağustosta BaFin'in yeni başkanı olmuştu.

BaFin'ın eski başkanı Felix Hufeld ise Alman finansal teknoloji şirketi Wirecard skandalı nedeniyle temmuzda görevini bırakmıştı.

Birkaç yıl öncesine kadar "Alman finansal teknolojisinin geleceği" olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalının merkezi olmuştu.

Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra Haziran 2020'de iflas başvurusunda bulunmuştu. Skandal sonrasında BaFin, Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mark Branson: 'En büyük ekonomik risk faiz ortamı' - Haberler
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