"Allah rızası için çalışmalarınızda en önemlisi çocukların eğitimi olsun"

KOCAELİ (Habermetre) - Yerel yönetim bazında Romanlara yönelik ilk proje ve hizmetleri yaparak, Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman Derneklerini Kocaeli'nde bir araya getirerek, Roman Çalıştayı düzenlendi. Sorunların akademik ortamda masaya yatırıldığı Çalıştayın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çalıştaydan en önemli ricam eğitim konusundadır. Asıl odaklanmamız gereken mesele çocuklarımızın eğitimi olmalıdır. Burada da, sahada da yaptığınız çalışmalarda Allah rızası için en önemli meseleniz çocukların eğitimi olsun. Onlara doğru eğitim verirsek, gelecekleri iyi olacak" dedi.

ÇALIŞTAYIN AÇILIŞINA YOĞUN KATILIM

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman Derneklerinden 200'e yakın yöneticinin katıldığı Roman Çalıştayı, 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştayın açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili M. Akif Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Aksoy katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuklara Romanlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan bir tanıtım filmi izlettirildi.

AKSOY'DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Açılış programının ilk konuşmasını AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Aksoy yaptı. Romanların sorunlarının dernek ve federasyon başkanları, belediyeler ve milletvekilleri ile birlikte çözeceklerini söyleyen Aksoy, Roman Çalıştayı'nın başarılı olacağına inandıklarını söyledi. Aksoy, Kocaeli'nde Romanlara yönelik hizmet ve çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

ÇALIŞMALARIMIZLA TÜRKİYE'YE ÖNCÜ OLDUK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da konuşmasına Türkiye'nin dört bir yanından Kocaeli'ne gelen konukları selamlayarak başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Romanlarla ilgili çalışmalarıyla Türkiye'de öncü olduğunu hatırlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Bu çalışmalarla Avrupa Birliği'nin Yerel ve Bölgesel Kongresinden ödül aldık. Her seferinde bu çalışmalar bize yön verdi. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

SORUNLARI SAHADA GÖRDÜK, ORTAK AKILLA ÇALIŞTIK

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında akademisyen kimliği ile önemli tespitlere yer verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Romanlarla ilgili çalışmalarda sorunları sahada görerek ilerlediklerini anlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Okur-yazarlık konusunda önemli ilerleme kaydettik. Çocuklarımızın eğitimdeki dezavantajlarına karşı Bilgi Evleri açtık. En başından beri akademisyenlerle birlikte sahada çalıştık, anketler yaptık, Roman dermek ve federasyonlarıyla birlikte ve ortak akılla çalıştık" dedi.

BAŞKANDAN ÇALIŞTAYA ANLAMLI RİCA

Roman Çalıştayı ile amaçlarının bugüne kadar yapılan çalışmaları masaya yatırmak ve yapılacakları ele almak olduğun söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, katılımcılarından önemli bir ricada bulundu. Bu aşamada eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Eğitim meselesi her şeyin başında geliyor. Bu hayati meselelerden biri. Çalıştayımızın bugün ele alacağı birçok alt başlık var. Ama bana göre en önemlisi eğitim. Bu konuda çocuklarımız adına fırsat eşitliği sağlanması gerekiyor. Aranızdaki her konuyu bir yana bırakıp bu meseleye eğilmenizi sizden rica ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim konusunda çocukların her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını söyleyen Doç. Dr. Büyükakın, "Eğitim fırsatını kaçırmış çocuklarımıza biz KO-MEK'teki sertifika programlarımızla destek veririz. Diğer üst yaş gruplarına da yine örneğin girişimcilik alanında sertifika programı sunabiliriz" şeklinde konuştu.

ASIL ODAKLANMAMIZ GEREKEN EĞİTİM

Çalıştayın asıl odaklanması gereken yerin eğitim olduğunu tekrarlayan Başkan Büyükakın, "Asıl odaklanmamız gereken mesele çocuklarımızın eğitimi olmalıdır. Burada da sahada da yaptığınız çalışmalarda Allah rızası için en önemli meseleniz çocukların eğitimi olsun. Onlara doğru eğitim verirsek, gelecekleri iyi olacak" dedi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Roman Çalıştayından çıkacak kararların Romanlar için hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalara katılan tüm katılımcılara ve milletvekillerine teşekkür etti.

MİLLETVEKİLLERİNDEN BAŞKANA ROMAN TEŞEKKÜRÜ

Roman Çalıştayı'na katılan AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Romanlarla ilgili gerçekleştirdiği çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Konuşmaların sonunda Düzce Roman Kadınlar Derneği Başkanı Sibel Gün Çabuk, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Çalıştaya katılan AK Partili Milletvekillerine bez bebek hediye etti. Açılış konuşmalarının ardından Roman Çalıştayı öğleden sonra akademik düzeydeki çalışmalarına başladı.

