Alkollü sürücü yolun ortasında çalışır vaziyetteki aracında uyuyakaldı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda motoru çalışır vaziyette duran otomobilde uyuyan alkollü sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir otomobilin yol ortasında çalışır vaziyette durduğu ve uzun süre bu şekilde beklediği ihbarını alan trafik ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, 06 BSC 252 plakalı aracın sürücüsünün otomobilin içinde uyuduğunu gördü.

Güçlükle uyandırılan sürücü İ.E, ayılıp otomobili yol kenarına park etti.

Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, polis merkezine götürüldü.