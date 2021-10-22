Alkollü sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Alkollü sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de 4 araçlı meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de 4 araçlı meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 06 DUH 22 plakalı otomobil, minibüse arkadan çarpması sonucu 4 araçlı trafik kazasına neden oldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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