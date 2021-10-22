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Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yan yatan aracın içinde 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen sürücü A.K. Tempra marka aracıyla kavşaktan hızlı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Işıklarda aracın yan yatmasıyla trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.K. ve yanında bulunan Ş.K.'yi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yapan aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırarak trafiği tekrar düzenledi. - ZONGULDAK

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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