Alkollü kadın sürücü dehşet saçtı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Melike T. (26) yönetimindeki 64 ABA 679 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 16 PG 944 plakalı TIR ın dorsesine çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün 0.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.