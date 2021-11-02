Alkollü eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 3 yaralı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu değerlendiren iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silah ile vurularak hafif şekilde yaralandı. 3 kişiyi yaralayan şüpheli veya şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

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